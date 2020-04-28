Кражи в карантин. Женщина с лопаткой воровала тюльпаны в парке Киева (видео)

Несмотря на карантин, в зеленых зонах Киева участились факты воровства цветов с клумб. В Соломенском ландшафтном парке (в районе улицы Волгоградской) была замечена женщина, которая выкапывала лопаткой тюльпаны прямо с клумбы. По словам очевидцев, женщина никак не отреагировала на замечание и продолжала воровать цветы средь бела дня.

Пользователи социальных сетей пишут, что нужно было немедленно вызывать полицию, а некоторые предлагают строго наказать женщину за ее действия, например заставить вскапывать клумбы парка, который она обворовала.

"В приспущенной маске, перчатках и с лопаткой. Вот, оказывается, как надо в парк ходить... Увы, безнаказанность порождает преступление. Что мешало копам впаять ей штраф в пару десятков тысяч?" – возмущается Ольга Харченко, жительница Соломенского района.

На коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Соломенского района нам подтвердили факт воровства цветов с клумбы ландшафтного парка. Увы, похитительницу тюльпанов не удалось задержать.

"При выявлении фактов хищения зеленых насаждений или элементов благоустройства работниками предприятия вызывается наряд полиции и подается заявление о преступлении.

Также с целью недопущения повреждения и хищения зеленых насаждений и элементов благоустройства предприятием направляются письма в Соломенское управление полиции и в управление патрульной полиции с просьбой по усилению патрулирования парков, скверов и других зеленых зон общего пользования. Сейчас мы в очередной раз обратились в полицию с просьбой усилить патрулирование территории Соломенского ландшафтного парка", – сообщили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Соломенского района.

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Там отмечают, что с начала 2020 года в Соломенском районе было похищено 86 кустов, из них 70 – в ландшафтном парке и на улице Волгоградской. Также были украдены с клумб многолетние цветы и тюльпаны – 300 единиц, из них 60 в ландшафтном парке и на улице Волгоградской.

Судя по предоставленной сайту "Сегодня" статистике, фактов воровства растений в зеленых зонах Соломенского района становится больше.

"В течении 2019 года с зеленых зон было похищено: 21 дерево, 80 кустов, 450 единиц многолетних цветов и тюльпанов",- добавляют на КП СЗН Соломенского района.

Напомним, на Певческом поле в центре Киева расцвели десятки тысяч тюльпанов, которые высадили к юбилейной цветочной выставке. Также недалеко от столицы в "Добропарке" расцвел миллион тюльпанов. В парке обустроили поля, озера и рощи, сады, равнины и аллеи, мостик и фотозоны, площадка, цветущие долины с арт-инсталляциями и разнообразные виды деревьев.

Ранее в трех столичных парках Деснянского района вандалы изуродовали и поломали деревья.

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Также неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку от парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Кроме того, вандалы испортили мурал с котом известного киевского художника Виталия Гидевана, который был нарисован лишь несколько месяцев назад на Троещине.

В Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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