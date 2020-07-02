Возили людей в багажнике, били током: в расследовании пыток в Кагарлыке появились новые фигуранты

Один из новых подозреваемых фигурирует в расследовании об изнасиловании женщины

После скандала с изнасилованием и пытками в Кагарлыкском отделении полиции Государственное бюро расследований сообщило о новых серьезных преступлениях правоохранителей. В частности, как сообщает пресс-служба ГБР 2 июля, выявлены новые факты пыток в отделении полиции, подозрения объявлены еще двум правоохранителям.

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Так, один эпизод истязаний касается женщины, которую изнасиловали в отделении полиции в мае этого года.

"Следствием установлено, что во время событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая, полицейский по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку", – говорится в сообщении.

Оперативник подозревается в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Ему объявлено подозрение.

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Кроме того, в начале января этого года двое работников Кагарлыцкого отделения полиции, которые уже находятся в СИЗО по подозрению в изнасиловании, пытали двух человек с целью получения признания в совершении краж. Они били потерпевших, возили их в багажнике машины по окраинам города, потом привезли в отделении полиции и били их электротоком, а также приковывали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня.

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Еще одно избиение подозреваемого правоохранителями произошло в отделении в мае. По этим фактам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины еще одному работнику Кагарлыцкого ОП, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции, которые сейчас содержатся в Лукьяновском СИЗО.

По новым фактам истязаний всего подозрения объявлены четырем работниками Кагарлыкского отделения полиции, двое из них уже находятся под стражей – Николай Кузив и Сергей Сулима. Фамилии новых фигурантов расследований ГБР не сообщает. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Напомним, внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отделения полиции за изнасилование местной жительницы 1994 года рождения. После этого глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил подозреваемых Николая Кузива и Сергея Сулиму, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство и расформировал подразделение. Он отправил весь личный состав отделения полиции в Кагарлыке на переаттестацию.

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