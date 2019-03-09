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На Банковой произошли столкновения: в ход пошли петарды и файеры

Сегодня, 14:52

Стычки произошли между представителями "Национального корпуса" и правоохранителями

Столкновения на подходе к зданию АПУ в Киеве, 9 марта 2019 года. Фото: nationalcorps.org
Столкновения на подходе к зданию АПУ в Киеве, 9 марта 2019 года. Фото: nationalcorps.org.
На Банковой произошли столкновения: в ход пошли петарды и файеры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3b5/52d/5c83b552d3b0f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3b5/52d/5c83b552d3b0f.jpg Происшествия Стычки произошли между представителями "Национального корпуса" и правоохранителями

В Киеве на подходах к зданию Администрации президента на Банковой произошли столкновения между правоохранителями и активистами партии "Национальный корпус".

Активисты "Национального корпуса" и "Национальных дружин" требуют привлечь к ответственности лиц, причастных к коррупционным схемам в оборонном секторе.

После того, как участники акции подошли к кордону полиции, они схватили металлические ограждения и бросили их в правоохранителей.

В ходе столкновений активисты применяли петарды, а также жгли файеры. По данным УНИАН, в воздух было распылено какое-то вещество. После стычки активисты и правоохранители стали друг напротив друга. 

Напомним, ранее журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы.

В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были украдены не менее 250 млн гривен. 

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что допускает факт контрабанды в военное время, но наживу назвал неприемлемой

28 февраля Верховная Рада поддержала создание Временной следственной комиссии по расследованию фактов, обнародованных в журналистском расследовании.

В свою очередь президент Петр Порошенко призвал правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование информации о коррупционных проявлениях в оборонном секторе:

4 марта сообщалось, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Позже некоторых из задержанных отпустили под залог.

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Тег Киев, коррупция, администрация президента, укроборонпром, столкновения , Национальный корпус

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Источник:

УНИАН

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