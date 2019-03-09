На Банковой произошли столкновения: в ход пошли петарды и файеры
Стычки произошли между представителями "Национального корпуса" и правоохранителями
В Киеве на подходах к зданию Администрации президента на Банковой произошли столкновения между правоохранителями и активистами партии "Национальный корпус".
Активисты "Национального корпуса" и "Национальных дружин" требуют привлечь к ответственности лиц, причастных к коррупционным схемам в оборонном секторе.
После того, как участники акции подошли к кордону полиции, они схватили металлические ограждения и бросили их в правоохранителей.
В ходе столкновений активисты применяли петарды, а также жгли файеры. По данным УНИАН, в воздух было распылено какое-то вещество. После стычки активисты и правоохранители стали друг напротив друга.
Напомним, ранее журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы.
В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были украдены не менее 250 млн гривен.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что допускает факт контрабанды в военное время, но наживу назвал неприемлемой.
28 февраля Верховная Рада поддержала создание Временной следственной комиссии по расследованию фактов, обнародованных в журналистском расследовании.
В свою очередь президент Петр Порошенко призвал правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование информации о коррупционных проявлениях в оборонном секторе:
4 марта сообщалось, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Позже некоторых из задержанных отпустили под залог.
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