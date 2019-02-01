Возле метро "Лукьяновская" в Киеве нашли тело мужчины
Труп обнаружили за ларьком на улице Ильенко
Возле метро "Лукьяновская" в Киеве было обнаружено окровавленное тело неизвестного мужчины. Об этом утром в пятницу, 1 февраля, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Отмечается, что труп нашли на улице Юрия Ильенко. Тело мужчины лежало за ларьком, недалеко от метро. На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты, также приезжали медики и констатировали смерть мужчины.
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Напомним, 19 января мы писали о том, что в Киеве возле одной из многоэтажек нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители разыскивают злоумышленников, которым за убийство грозит до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, в конце ноября прошлого года мы писали о том, что на детской площадке в Киеве нашли тело мужчины. Личность не установили, однако по мнению врачей, молодой человек умер от передозировки наркотиками.
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