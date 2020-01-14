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Возле Оcean Plaza выставили охрану от мародеров: что происходит внутри ТЦ (видео)

14 января, 10:35

Игорь Серов

Картина возле торгового центра напоминает фильм о конце света

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

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Возле ТЦ Оcean Plaza, у которого вечером 13 января произошел масштабный прорыв трубы с кипятком, выставлена охрана от мародеров, сообщает корреспондент "Сегодня".

Проезжая часть разрыта, движение транспорта перекрыто. Рядом с ТЦ провалилась часть дороги. Картина напоминает сюжет фильма о конце света.

Рабочие продолжают ремонтные работы.

Видео: Сегодня

При этом на фото можно хорошо рассмотреть состояние старых труб, а также увидеть новые, которые привезли к месту прорыва.

Видео: Сегодня

Накануне через выбитые окна кафе эвакуировали людей.

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

Внутри ТЦ убирают помещения, а продавцы говорят, что это уже не первый прорыв за последние несколько лет.

Видео: Сегодня

"Я здесь пять лет торгую чехлами для телефонов. Это третий прорыв за это время. Лично у меня повреждена мебель, набухла снизу от воды, непригодна для использования. Мне страшно считать, какой ущерб мне нанесен", – рассказал "Сегодня" один из продавцов в торговом центре.

Видео: Сегодня

Сейчас инкассаторы вывозят из ТЦ деньги, а продавцы выносят свой товар на улицу, вероятно, чтобы просушить.

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

Ранее мы писали, чтоиз-за прорыва трубы пострадало девять человек. По состоянию на 8:00 14 января, семь человек остаются в больнице.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за инцидентом. Все подробности, фото и видео вы можете узнать и увидеть в спецтеме: В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: все подробности, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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Киев ЖКХ прорыв ocean plaza

Источник: Сегодня

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