В Киеве у посольства России произошел взрыв: стала известна причина

Полицейские получили информацию, что произошел разрыв высоковольтного кабеля

Фото: Нацполиция

Сегодня правоохранители получили сообщение о том, что на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе Киева возле посольства Российской Федерации произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей "Киевэнерго", в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, только повреждена тротуарная плитки.

"Сейчас проверяется информация об обесточивании терминала и путепровода. Привлеченные все профильные службы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель Audi снес забор возле посольства России.

Напомним, в ноябре 2018 года под стенами посольства России в Киеве прошла акция протеста против агрессивных действий РФ в Азовском море и захвата россиянами украинских кораблей. Тут горел автомобиль с дипломатическими номерами, в здание летели дымовые шашки. Жечь шины, которые активисты принесли под посольство, не позволила охрана.

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