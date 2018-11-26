Возле российского посольства в Киеве сгорел автомобиль на дипномерах

Недалеко от посольства России в Киеве, где накануне вечером проходила акция против нападения российских военных на корабли Военно-морских сил Украины возле Керченского пролива, сгорел автомобиль с дипломатическими номерами. Об этом сообщает "Украинская правда".

Машина вспыхнула в переулке Ярослава Хомова 14-а, примерно в одном километре от российского дипломатического представительства.

Пострадавший Volkswagen имел номерной знак, начинающийся на DP 001. Такой код закреплен за дипломатами Российской Федерации.

Пожар потушили прибывшие на место спасатели, причины возгорания выясняет полиция. Судя по всему, иномарка восстановлению не подлежит.

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Напомним, 20 ноября на улице Кирилловской возле Куреневского рынка полностью сгорела мобильная кофейня. Citroen загорелся из-за оторвавшегося топливного шланга.

Кроме того, 15 октября на Печерске в центре Киева сгорел элитный Porsche Panamera. Огнем также повреждены припаркованные рядом Honda и Toyota Camry.