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Возле стройки в Киеве произошла массовая драка: фото и видео

14 января, 14:42

В стычке пострадали два человека

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве на Никольской слободке утром во вторник, 14 января, произошла массовая драка возле строительной площадки между активистами и охранниками застройки. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Сегодня около 7:00 в столичную полицию поступило сообщение о драке на улице Никольско-Слободской. Правоохранители установили, что между местными жителями и охранниками строительной площадки произошла стычка, в результате которой два человека получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.

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Видео: ГО "Микільська Слобідка"

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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Напомним, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6, в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на озере Лебединое возле метро "Харьковская" застройщик загородил забором проход к набережной, нарушив Водный кодекс Украины.

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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Киев драка застройка Никольская слободка

Источник: Сегодня

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