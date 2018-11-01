Возле супермаркета на Соломенке в Киеве ограбили журналиста

Сегодня, 09:13

В глаза брызнули из газового баллончика и отобрали сумку с деньгами

Фото: newstracker.ru
Фото: newstracker.ru

В среду, 31 октября, на улице Сурикова в Соломенском районе Киева неизвестные совершили разбойное нападение на журналиста. Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Нападение произошло возле магазина "Мегамаркет". По информации источника в полиции, трое неизвестных с газовым баллончиком отобрали у мужчины сумку с документами и деньгами, после чего скрылись на автомобиле Mazda темного цвета.

Правоохранители ввели в Киеве план "Перехват". Патрули полиции ориентированы на проверку подобных автомобилей.

Напомним, 30 октября мы сообщали, что на Дарнице в Киеве мужчину ударили кастетом, брызнули баллончиком и отобрали сумку. Пострадавший быстро вызвал полицию и преступника задержали неподалеку от места преступления. Бандитом оказался 33-летний киевлянин.

Кроме того, 30 сентября в Печерском районе Киева произошло разбойное нападение – мужчина, угрожая ножом, отобрал у местного жителя телефон и потребовал снять деньги с банковской карты, а после этого нанес потерпевшему удар и скрылся. Преступника удалось быстро задержать.
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