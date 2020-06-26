"Тебя и твою семью уничтожу": изнасилованная в Кагарлыке девушка боится мести копов

Подозреваемый в избиении девушки в отделении полиции в Кагарлыке Николай Кузив невзлюбил ее еще задолго до случившегося. Об этом рассказала пострадавшая Неля Погребицкая, сообщает "Украинская правда".

"Коля невзлюбил меня еще давно. Я помню, что еще сидели как-то у Миши, он приехал, зашел в дом. Сказал всем убираться из дома, потому что он здесь хозяин, все вышли, а я долго собиралась из-за малой. Тогда он ко мне подошел, взял за подбородок и говорит: "Посмотри мне в глаза. Если, говорит, я тебе позвоню, если ты ко мне не выйдешь, ты знаешь, где я работаю, ты знаешь, что я могу сделать, ты всегда мне дашь". Так домогался меня", – вспоминает девушка.

Неля до сих пор боится своих обидчиков.

"Страшно, мы все здесь напуганы. Я думаю, что выйдет этот Николай или Сергей, приедет и убьет – меня или мою семью. Он говорил, выйду – тебя и твою семью уничтожу", – рассказала она.

Первым, по словам девушки, над ней поиздевался Николай Кузив.

"Как зашел, достал противогаз. Надевает на меня, я чуть не задохнулась. Думаю, задушить меня хочет. И я не помню или он меня так ударил, что нос разбил, или в противогазе я была", – поделилась жуткими воспоминаниями Неля.

Пострадавшая отметила, что в тот момент в отделении были люди и они все слышали, а некоторые и видели.

"Как я упала, то за волосы меня тянул, то с ноги, с кулака, синяки такие были. Тогда к себе в кабинет повел, пистолет наставил, снова толкал. И зажигалкой баловался. Уже как поиздевался надо мной, у меня уже сил не было. А этот Сергей потом пришел, его не было, и начал это "Я тебя сегодня разорву, будешь моя сегодня"", – рассказала девушка.

Полицейские не хотели отпускать Нелю до 4 часов утра, хоть и она "просила, как могла, и на колени становилась". Когда они отпустили девушку, она была очень напугана.

"Я пошла в парк. Не пошла, а быстро побежала. Все болело, но думаю, лишь бы спрятаться: испуганная, вся трясусь", – вспомнила Неля.

Ранее мы сообщали, что Нелю уже взяли под круглосуточную охрану, а у нее дома оборудовали кнопку вызова полиции.

Также напомним, что ранее в Офисе генпрокурора заявили о подготовке новых обвинений в отношении сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке.

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