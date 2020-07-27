Вспышка коронавируса в монастыре в центре Киева: новые подробности

В Киеве зафиксирована новая вспышка коронавируса, на этот раз – в Свято-Феодосиевском мужском монастыре ПЦУ, который расположен рядом с Киево-Печерской лаврой.

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Как рассказали сайту "Сегодня" в Госпродпотребслужбе Киева, в монастыре проживают шесть человек. Один монах госпитализирован, а еще трое пребывают на самоизоляции в кельях.

"В субботу на территории монастыря были проведены карантинные мероприятия. Священники – на строгой самоизоляции, проведена усиленная дезинфекция. За больными ежедневно наблюдают медики", – рассказал глава столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

Монастырь закрыт на прием для посетителей с пятницы. Не дожидаясь прихода врачей, священники сами закрыли приход, когда получили первые позитивные результаты тестов на коронавирус.

Напомним, это уже не первый киевский монастырь, где у монахов обнаружили COVID-19. В прошлом месяце еще одна вспышка заболевания произошла в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре.

Всего по состоянию на 27 июля в столице официально зарегистрировали 7 690 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 129 привели к смертельному исходу. В то же время 2 749 человек уже считаются выздоровевшими.

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А о недавней вспышке коронавируса в общежитии Института спецсвязи и защиты информации КПИ смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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