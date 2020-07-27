Українська
$ 27,76
32,22
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Вспышка коронавируса в монастыре в центре Киева: новые подробности

27 июля, 17:22

Александр Марущак , Станислав Кожемякин

Священников Свято-Феодосиевского мужского монастыря поместили на строгую самоизоляцию

В Киеве зафиксирована новая вспышка коронавируса, на этот раз – в Свято-Феодосиевском мужском монастыре ПЦУ, который расположен рядом с Киево-Печерской лаврой.

Реклама

Как рассказали сайту "Сегодня" в Госпродпотребслужбе Киева, в монастыре проживают шесть человек. Один монах госпитализирован, а еще трое пребывают на самоизоляции в кельях.

"В субботу на территории монастыря были проведены карантинные мероприятия. Священники – на строгой самоизоляции, проведена усиленная дезинфекция. За больными ежедневно наблюдают медики", – рассказал глава столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

Монастырь закрыт на прием для посетителей с пятницы. Не дожидаясь прихода врачей, священники сами закрыли приход, когда получили первые позитивные результаты тестов на коронавирус.

Напомним, это уже не первый киевский монастырь, где у монахов обнаружили COVID-19. В прошлом месяце еще одна вспышка заболевания произошла в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре.

Всего по состоянию на 27 июля в столице официально зарегистрировали 7 690 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 129 привели к смертельному исходу. В то же время 2 749 человек уже считаются выздоровевшими.

Реклама

А о недавней вспышке коронавируса в общежитии Института спецсвязи и защиты информации КПИ смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев эпидемия монастырь коронавирус монахи COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве нашли мертвым пропавшего главу общественной организации: подробности
В Киеве нашли мертвым пропавшего главу общественной организации: подробностиПроисшествия
Стало известно, кто подбросил взрывчатку в урну у метро Киева
Стало известно, кто подбросил взрывчатку в урну у метро КиеваПроисшествия
Под Киевом на глазах у семилетнего сына расстреляли бизнесмена
Под Киевом на глазах у семилетнего сына расстреляли бизнесменаПроисшествия
Захват заложника в Полтаве:
Захват заложника в Полтаве: "террорист" едет в сторону КиеваДругие регионы
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организации
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организацииПроисшествия
Под Киевом полицейские нашли 10 пропавших детей: фото
Под Киевом полицейские нашли 10 пропавших детей: фотоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять