Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: болезнь обнаружили у 133 курсантов

Медики обнаружили инфекцию еще у 81 студента

После того, как в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксировали вспышку коронавируса , общее число больных курсантов достигло 133, сообщает официальный Telegram-канал КГГА.

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Во вторник, 28 июля, медики взяли биологические образцы у 107 человек, контактировавших с заболевшими. Результаты исследований получили сегодня, которые показали, что еще у 81 курсанта подтвержден коронавирус.

Кроме того, 10 курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Остальные лечатся в общежитии под контролем.

После обнаружения первых заболевших в общежитии проведены соответствующие мероприятия по дезинфекции и сейчас также проводится текущая дезинфекция, говорится в сообщении КГГА.

Напомним, что по состоянию на 29 июля в Киеве уже 7932 подтвержденных случая заболевания COVID-19 . За сутки коронавирус подтвердился у 132 человек.

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Больше о ситуации с коронавирусом читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Киев получил "желтый" уровень опасности по коронавирусу: что это значит для горожан" .

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

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