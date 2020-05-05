Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,51
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП под Киевом

5 мая, 15:04

Наталья Руда

У животного ранено копытце

В Боярке утром во вторник, 5 мая, выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

По данным полиции, животное выскочило на дорогу и попало под колеса авто. Водитель машины сразу позвонил в полицию.

"На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции, которая установила, что дикая коза неожиданно выбежала на проезжую часть", – говорится в сообщении.

Реклама

К счастью, животное не получило серьезных травм – сильно испугавшись, косуля с раненым копытцем лежала на обочине.

Копы вызвали врача-ветеринара для оказания неотложной помощи.

Напомним, в прошлом году на Южном мостовом переходе в Киеве произошло ДТП, в результате которого погибло крупное животное. Так, на мосту микроавтобус Mercedes-Benz сбил лося. Животное от полученных травм скончалось на месте.

Реклама

Также ранее огромный лось стал причиной ДТП под Киевом, в котором пострадали три человека. Тогда пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии, животное погибло. Авария произошла на трассе Чернобыль – Славутич.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП боярка косуля

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)
Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)Происшествия
"Пловец из Гидропарка" устроил новое представление: приехал в МВД на коне (видео)Происшествия
В Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взятку
В Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взяткуПроисшествия
Лезла наверх с ребенком: под Киевом женщина сломала городской фонтан
Лезла наверх с ребенком: под Киевом женщина сломала городской фонтанПроисшествия
В Киеве водитель
В Киеве водитель "летел" по тротуару и насмерть сбил женщинуПроисшествия
Появилось полное видео драки зама Кличко: чиновнику грозит до пяти лет тюрьмы
Появилось полное видео драки зама Кличко: чиновнику грозит до пяти лет тюрьмыПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...