Выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП под Киевом

В Боярке утром во вторник, 5 мая, выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

По данным полиции, животное выскочило на дорогу и попало под колеса авто. Водитель машины сразу позвонил в полицию.

"На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции, которая установила, что дикая коза неожиданно выбежала на проезжую часть", – говорится в сообщении.

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К счастью, животное не получило серьезных травм – сильно испугавшись, косуля с раненым копытцем лежала на обочине.

Копы вызвали врача-ветеринара для оказания неотложной помощи.

Напомним, в прошлом году на Южном мостовом переходе в Киеве произошло ДТП, в результате которого погибло крупное животное. Так, на мосту микроавтобус Mercedes-Benz сбил лося. Животное от полученных травм скончалось на месте.

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Также ранее огромный лось стал причиной ДТП под Киевом, в котором пострадали три человека. Тогда пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии, животное погибло. Авария произошла на трассе Чернобыль – Славутич.

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