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Выбросила новорожденного ребенка на свалку: под Киевом ищут горе-мать

10 марта, 07:54

Тина Наринецкая

Женщину уже объявили в розыск

В городе Березань под Киевом на местной свалке обнаружили жуткую находку – тело младенца. Об этом сообщает "Информатор".

Бездыханное тело посреди мусора около 11:00 9 марта нашла местная жительница на улице Некрасова. Выяснилось, что малыш родился в течение последних суток. Полицейские уже открыли уголовное производство, а мать ребенка объявили в розыск.

Кроме того, копы просят помощи в поисках роженицы. В частности, полицейским может поможет информация о женщинах, которые в этом месяце находились на 8-9 месяце беременности; беременных женщин, которые говорили о том, что ребенок не желанный; женщин на последних сроках беременности, которые несколько дней не выходят из дома на улицу.

Всех, кто владеет информацией о горе-матери, просят сообщать по номерам дежурной части полиции Березани: (045)-76-629-30, (093)-857-83-23, (067)-332-86-82.

Ранее мы писали, что в Сумах женщина пришла в бар с пятимесячной дочерью и сильно напилась. Горе-мать так увлеклась выпивкой, что за несколько часов ни разу не обратила внимания на ребенка.

А в Одессе маленьких детей пришлось спасать от их матери и ее сожителя.

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Киев женщина тело свалка розыск младенец горе-мать под киевом Березань

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