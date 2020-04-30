Выгоревшая Чернобыльская зона: спасатели рассказали о ситуации с пожарами

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС по состоянию на утро четверга, 30 апреля, продолжается тушение пожаров, вспыхнувших почти месяц назад. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7:00 30 апреля подразделениями ГСЧС оказывается помощь в тушении отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках, пройденных огнем", – говорится в сообщении.
В Зоне отчуждения продолжает также работать тяжелая инженерная техника для обустройства противопожарных разрывов. Уже создано 1055 км минерализированных полос. К тушению привлечены 207 человек и 64 единиц техники.
Очаги пожаров в Чернобыльской зоне на утро 30 апреля со спутника выглядят так:
Отметим, что накануне утром спасатели сообщили о локализации всех пожаров в Чернобыльской зоне, однако в Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения по состоянию на 18:00 29 апреля сообщали о продолжении локализации пожаров на территориях Лубянского, Дитятковского, Котовского, Денисовецкого, Корогодского и Паришевского лесничеств.
Напомним, в связи с пожарами в Зоне отчуждения началась антидиверсионная операция.
Также вспыхнули леса и в соседней Житомирской области. Они уже нанесли ущерб в десятки миллионов гривен.
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