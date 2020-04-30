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Выгоревшая Чернобыльская зона: спасатели рассказали о ситуации с пожарами

30 апреля, 08:55

Наталья Руда

К тушению привлечены 207 человек, еще неделю назад в Зоне было более тысячи спасателей

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС по состоянию на утро четверга, 30 апреля, продолжается тушение пожаров, вспыхнувших почти месяц назад. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 30 апреля подразделениями ГСЧС оказывается помощь в тушении отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках, пройденных огнем", – говорится в сообщении.

В Зоне отчуждения продолжает также работать тяжелая инженерная техника для обустройства противопожарных разрывов. Уже создано 1055 км минерализированных полос. К тушению привлечены 207 человек и 64 единиц техники.

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Очаги пожаров в Чернобыльской зоне на утро 30 апреля со спутника выглядят так:

Отметим, что накануне утром спасатели сообщили о локализации всех пожаров в Чернобыльской зоне, однако в Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения по состоянию на 18:00 29 апреля сообщали о продолжении локализации пожаров на территориях Лубянского, Дитятковского, Котовского, Денисовецкого, Корогодского и Паришевского лесничеств.

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Фото: Чернобыльский радиационно-биосферный заповедник

Фото: Чернобыльский радиационно-биосферный заповедник

Напомним, в связи с пожарами в Зоне отчуждения началась антидиверсионная операция.

Также вспыхнули леса и в соседней Житомирской области. Они уже нанесли ущерб в десятки миллионов гривен.

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Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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зона отчуждения пожар Чернобыльская АЭС

Источник: Сегодня

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