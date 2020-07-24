Вымогал полмиллиона долларов: полиция задержала "смотрящего" за городом в Киевской области

Полиция задержала "смотрящего" за одним из городов в Киевской области, который вымогал у мужчины более 500 тысяч долларов и передачу прав на имущество. Голосеевский районный суд Киева уже избрал мужчине меру пресечения.

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Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

"К полицейским обратился гражданин и сообщил, что от него требуют деньги и передачу прав на имущество. При этом угрожают применить насилие к нему и членам его семьи. В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый, будучи неоднократно судимым за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, позиционировал себя так называемым "смотрящим" за одним из городов Киевской области", – говорится в сообщении.

Подозреваемый открыто угрожал мужчине физической расправой, уничтожением его имущества в случае невыполнения его требований.

Уточняется, что "смотрящий", который был уже судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, занимался вымогательством вместе с группой лиц, в которую входили в том числе и жители аннексированного Крыма.

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Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Голосеевский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 600 тысяч гривен.

Вместе с тем, "смотрящим" за каким именно городом в Киевской области был подозреваемый, не сообщается.

Напомним, в Кропивницком полицейские задержали наркогруппировку, которую "крышевал" так называемый "смотрящий за СИЗО".

Также полиция задержала криминального авторитета, "смотрящего" за Харьковской областью.

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