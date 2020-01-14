Вынес из Ocean Plaza на своих плечах: пострадавшие рассказали о подвиге спасателя

Видео: facebook.com/Igor Gon

Очевидец потопа в Ocean Plaza рассказал подробности инцидента.

Об этом Игорь Гон написал в Facebook.

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"В 20.15 начался потоп в Ocean Plaza, мы были в магазине на нулевом этаже, за 30-40 секунд уровень кипятка на 0-м этаже и нашем магазине поднялся на 5-10 см, мы едва успели подняться на тумбочки. Пять человек, которых вынесли на своих плечах спасатели, – это мы. Около часа мы были в этом плену. Особая благодарность спасателю, что вынес нас из магазина на своих плечах (была опасность поражения электрическим током). Спасатели, благодарю от всей нашей "компании", – заявил мужчина.

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Ранее коммунальщики заявили, что магистраль проходила испытания в летний период и она не была аварийной.

Напомним, что ранее сообщалось, что из-за прорыва трубы пострадало 9 человек.

Смотрите также онлайн-трансляцию с места происшествия.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за инцидентом. Все подробности, фото и видео вы можете узнать и увидеть в спецтеме: В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: все подробности, фото и видео.

Видео: facebook.com/Igor Gon

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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