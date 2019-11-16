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Вынесли 900 тысяч гривен: в Киевской области полиция задержала подозреваемых в разбое

16 ноября, 16:39

Полицейские обыскали дома злоумышленников

/ Фото: Нацполиция

Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении в Переяслав-Хмельницком. Неизвестные напали на одно из ООО, которое занимается горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Так, группа неизвестных угрожая оружием, связали двух охранников. Из помещения общества злоумышленники вынесли сейф, в котором было 900 тысяч гривен, печати и различные документы. В дальнейшем работники полиции нашли этот сейф пустым в нескольких километрах от места преступления.

Работники криминальной полиции области вышли на след злоумышленников в городе Яготин, где они проживали. Установлено, что один из задержанных ранее работал на этом предприятии, его уволили.

Сейчас правоохранители обыскивают дома нарушителей. Там полиция обнаружила и изъяла пистолеты, ножи, боеприпасы, и другие вещественные доказательства.

По факту разбойного нападения полиция открыла уголовное производство.

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров . Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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