Вырвала кошелек прямо из рук: под Киевом "попрошайка" ограбила на вокзале девушку

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Ирпене женщина обманным путем, притворившись "несчастной", отобрала у девушки кошелек на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Потерпевшая сразу обратилась в полицию по спецлинии "102". В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемую в грабеже нашли. Злоумышленница просто подошла к молодой девушке и присущим только ей путем попросила "копеечку на жизнь". Та, в свою очередь, достала 10 гривен и протянула их нищей. Последняя же, увидев, что в кошельке потерпевшей есть деньги, вырвала его из рук и убежала", – говорится в сообщении.

Злоумышленницу нашли и не одну, а еще с четырьмя такими, как она (их впоследствии отпустили). Их задержали уже на другом конце города, где они промышляли своими делами по незаконному заработку.

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"Потерпевшая узнала свою обидчицу, кстати, уже ранее судимую за аналогичные преступления. Сейчас ей инкриминируют ч.1 ст.186 (Грабеж, соединенный с насилием, без использования оружия) Уголовного кодекса Украины", – уточнили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

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