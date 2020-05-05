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Вышла во двор и не вернулась: в Киеве загадочно исчезла 13-летняя девочка

5 мая, 10:21

Наталья Руда

Соня одета в яркую розовую футболку с изображением одной из известных групп, черные брюки, синие кроссовки

Столичные правоохранители сообщают о розыске 13-летней Софии Пономаренко, которая 4 мая ушла из дому и до сих пор не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, девочка выглядит на 13-14 лет, рост 150-155 см, у нее среднее телосложение, темно-русые волосы до плеч и голубые глаза.

Она одета в яркую розовую футболку с изображением одной из известных групп, черные брюки, синие кроссовки.

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Также в паблике "Воскресенка + Райдужний" в Facebook сообщается, что девочка около 15:00 4 мая вышла к друзьям во двор, но домой не пришла. Ее телефон не отвечает.

При получении любой информации о возможном местонахождении Сони просят звонить по номеру "102".

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Не так давно в Киевской области нашли двух несовершеннолетних ребят, сбежавших из центра социальной поддержки детей и семей.

Напомним, в столице ранее искали пропавшего 16-летнего Артема Власенко.

Ранее в Кременчуге копы сняли с подоконника открытого окна на пятом этаже жилого дома шестилетнего мальчика. Подробности смотрите в сюжете:

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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