Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

Вывезли в лес для пыток: двум копам Киевской области сообщили о подозрении

19 октября, 11:40

Злоумышленники закрыли пострадавшего в багажнике, ударив прикладом автомата по голове

Следователи ГБР сообщили о подозрении в насилии двум полицейским Васильковского отдела полиции в Киевской области. Об этом написал глава ГБР Роман Труба в своем Telegram.

"История ужасная и жестокая, состоялась еще в декабре прошлого года. Причина пыток – более, чем бессмысленная. Человек на остановке общественного транспорта начал словесный спор с правоохранителями. В ответ они применили слезоточивый газ и начали бить прикладом автомата. На видео хорошо видно, что людей в погонах совсем не смущает количество прохожих и автомобилей вокруг. Они цинично продолжают применять силу", – написал правоохранитель.

Затем полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его на безлюдную местность и продолжили жестоко бить. Злоумышленники закрыли пострадавшего в багажнике, ударив прикладом автомата по голове. Продолжались пытки около четырех часов.

"Родственники мужчины его разыскивали и, надеясь на помощь, обращались к тому же Васильковскому отделу полиции. Полицейские, кстати вернули потерпевшего именно туда, выписав ему протоколы об админнарушении", – добавил Труба.

Напомним, в Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных.

Кроме этого, мы писали, что в Одессе вспыхнул скандал после того, как полицейский выложил в сеть видео, на кадрах которого видно, как он пьет из бутылки и одновременно управляет автомобилем. Видео начало очень быстро распространяться по социальным сетям.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

пытки насилие избили полицейские

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Расправа прямо на свадьбе: На одного
Расправа прямо на свадьбе: На одного "вора в законе" в Украине стало меньшеПроисшествия
Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробности
Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробностиПроисшествия
В Киеве задержан
В Киеве задержан "Троещинский маньяк" – соцсетиПроисшествия
В Киеве задержали четверых мужчин с оружием, взрывчаткой и гранатами (видео)
В Киеве задержали четверых мужчин с оружием, взрывчаткой и гранатами (видео)Происшествия
Женщина на остановке, парень – после драки: в Киеве умерли два человека (видео)
Женщина на остановке, парень – после драки: в Киеве умерли два человека (видео)Происшествия
В Киеве мужчина на Range Rover руками выломал шлагбаум: видео
В Киеве мужчина на Range Rover руками выломал шлагбаум: видеоПроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...