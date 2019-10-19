Вывезли в лес для пыток: двум копам Киевской области сообщили о подозрении

Следователи ГБР сообщили о подозрении в насилии двум полицейским Васильковского отдела полиции в Киевской области. Об этом написал глава ГБР Роман Труба в своем Telegram.

"История ужасная и жестокая, состоялась еще в декабре прошлого года. Причина пыток – более, чем бессмысленная. Человек на остановке общественного транспорта начал словесный спор с правоохранителями. В ответ они применили слезоточивый газ и начали бить прикладом автомата. На видео хорошо видно, что людей в погонах совсем не смущает количество прохожих и автомобилей вокруг. Они цинично продолжают применять силу", – написал правоохранитель.

Затем полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его на безлюдную местность и продолжили жестоко бить. Злоумышленники закрыли пострадавшего в багажнике, ударив прикладом автомата по голове. Продолжались пытки около четырех часов.

"Родственники мужчины его разыскивали и, надеясь на помощь, обращались к тому же Васильковскому отделу полиции. Полицейские, кстати вернули потерпевшего именно туда, выписав ему протоколы об админнарушении", – добавил Труба.

Напомним, в Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных.

Кроме этого, мы писали, что в Одессе вспыхнул скандал после того, как полицейский выложил в сеть видео, на кадрах которого видно, как он пьет из бутылки и одновременно управляет автомобилем. Видео начало очень быстро распространяться по социальным сетям.

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