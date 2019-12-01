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Взрыв банка в Киеве: полиция задержала подрывников

1 декабря, 09:53

Грабители хотели вскрыть только банкомат, а взорвали целое банковское отделение

Отделение банка. Скриншот

Отделение банка. Скриншот

Полиция расследует взрыв в отделении "Ощадбанка" и задержала подозреваемых в этом преступлении. Об этом сообщил в Facebook председатель правления данного банка Андрей Пышный.

"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения "Ощадбанка". Менее суток понадобилось полиции для того, чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства", – написал он.

Пышний также отметил оперативную и профессиональную работа полиции на всех уровня – от районного управления полиции до столичного "главка".

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В Киеве взорвали отделение "Ощадбанка": фото и видео с места инцидента

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 29 на 30 ноября в Киеве взорвали отделение "Ощадбанка" на улице Энтузиастов, что на Русановке. По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели. Полиция незамедлительно ввела операцию "Сирена".

Позже стало известно, какую сумму вынесли злоумышленники. Представитель банка Андрей Пышный отмечал, что "бандиты и нелюди запомповали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение".

Напомним, ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь. В результате инцидента никто из граждан не пострадал. Подробней смотрите в сюжете:

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Киев взрыв Ощадбанк грабители полиция

Источник: Сегодня

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