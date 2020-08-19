Взрыв дома на Позняках: на снос киевской многоэтажки выделили 15 млн грн

Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА должен до 31 декабря отчитаться об использовании средств

На ликвидацию последствий взрыва в жилом доме на столичных Позняках из резервного фонда бюджета Киева выделили 15,7 миллиона гривен.

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Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Выделить Департаменту строительства и жилищного обеспечения исполкома Киевсовета (КГГА) 15,7 млн гривен на осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме №1/5 на ул. С. Крушельницкой в Дарницком районе на безвозвратной основе", – говорится в документе.

Департамент должен до 31 декабря этого года отчитаться об использовании средств.

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В распоряжении не уточняются, на какие именно работы по ликвидации предусмотрены деньги, однако новости "Сегодня" ранее подробно писали, что дом на ул. Крушельницкой будут демонтировать, но сначала его укрепят.

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Напомним, что президент Владимир Зеленский 13 августа сообщил, что уже все пострадавшие при взрыве на Позняках семьи получили новые квартиры.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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