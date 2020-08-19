Взрыв дома на Позняках: на снос киевской многоэтажки выделили 15 млн грн

На ликвидацию последствий взрыва в жилом доме на столичных Позняках из резервного фонда бюджета Киева выделили 15,7 миллиона гривен.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.
"Выделить Департаменту строительства и жилищного обеспечения исполкома Киевсовета (КГГА) 15,7 млн гривен на осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме №1/5 на ул. С. Крушельницкой в Дарницком районе на безвозвратной основе", – говорится в документе.
Департамент должен до 31 декабря этого года отчитаться об использовании средств.
В распоряжении не уточняются, на какие именно работы по ликвидации предусмотрены деньги, однако новости "Сегодня" ранее подробно писали, что дом на ул. Крушельницкой будут демонтировать, но сначала его укрепят.
Напомним, что президент Владимир Зеленский 13 августа сообщил, что уже все пострадавшие при взрыве на Позняках семьи получили новые квартиры.
Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве
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