Українська
$ 27,23
32,5
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Взрыв дома на Позняках: на снос киевской многоэтажки выделили 15 млн грн

19 августа, 15:13

Наталья Руда Наталья Руда

Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА должен до 31 декабря отчитаться об использовании средств

На ликвидацию последствий взрыва в жилом доме на столичных Позняках из резервного фонда бюджета Киева выделили 15,7 миллиона гривен.

Реклама

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Выделить Департаменту строительства и жилищного обеспечения исполкома Киевсовета (КГГА) 15,7 млн гривен на осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме №1/5 на ул. С. Крушельницкой в Дарницком районе на безвозвратной основе", – говорится в документе.

Департамент должен до 31 декабря этого года отчитаться об использовании средств.

В тренде
В центре Киева со здания известных архитекторов обрушились балконы (фото)

В распоряжении не уточняются, на какие именно работы по ликвидации предусмотрены деньги, однако новости "Сегодня" ранее подробно писали, что дом на ул. Крушельницкой будут демонтировать, но сначала его укрепят.

Реклама

Напомним, что президент Владимир Зеленский 13 августа сообщил, что уже все пострадавшие при взрыве на Позняках семьи получили новые квартиры.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев взрыв позняки

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве женщина бросила у магазина двух маленьких внучек
В Киеве женщина бросила у магазина двух маленьких внучекПроисшествия
Под Киевом произошло смертельное ДТП: грузовик столкнулся с автобусом (видео, фото)
Под Киевом произошло смертельное ДТП: грузовик столкнулся с автобусом (видео, фото)Происшествия
В киевском парке мужчина устроил стрельбу (фото)
В киевском парке мужчина устроил стрельбу (фото)Происшествия
В Киеве убили 25-летнего парня, который заступился за девушку возле кафе на Подоле
В Киеве убили 25-летнего парня, который заступился за девушку возле кафе на ПодолеПроисшествия
Крупный пожар в Киеве: из высотного дома эвакуировали жильцов (видео)
Крупный пожар в Киеве: из высотного дома эвакуировали жильцов (видео)Происшествия
Изнасилование в Кагарлыке: стали известны результаты служебных расследований
Изнасилование в Кагарлыке: стали известны результаты служебных расследованийПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять