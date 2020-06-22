Взрыв дома в Киеве: неизвестной остается судьба еще трех человек

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что под завалами в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 спасатели нашли тело еще одного погибшего. В настоящее время это уже третья жертва взрыва. Неизвестной остается судьба еще трех человек.

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По его словам, город оказывает необходимую помощь всем пострадавшим в результате взрыва дома .

Так, уже переселили 45 жителей. Также развернули полевой палаточный городок для людей, проживающих в доме, где произошел взрыв. Также городские власти организовали необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.

"Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратились. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также "Укрзализныця" предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых ", - сказал он.

Кроме того, мэр отметил, что спасатели будут работать круглосуточно и у них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома.

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"Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей. Относительно дома, где произошел взрыв, – специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать. И главное – нам нужно установить причину взрыва ", – отметил Кличко.

Также Кличко пообщался с жильцами дома, где произошел взрыв. И заверил их, что полиция будет круглосуточно охранять периметр возле дома, чтобы не было случаев мародерства. Также Виталий Кличко призвал людей не пытаться без разрешения спасателей заходить в свои жилища.

Напомним, полиция рассматривает несколько версий взрыва. Среди возможных причин разрушения дома на Позняках рассматривается взрыв как газа, так и взрывного устройства.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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