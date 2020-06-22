Українська
$ 26,72
30
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Взрыв дома в Киеве: неизвестной остается судьба еще трех человек

22 июня, 00:41

Елена Вус Елена Вус

Кличко пообщался с жильцами дома, где произошел взрыв

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что под завалами в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 спасатели нашли тело еще одного погибшего. В настоящее время это уже третья жертва взрыва. Неизвестной остается судьба еще трех человек.

Реклама

По его словам, город оказывает необходимую помощь всем пострадавшим в результате взрыва дома .

Так, уже переселили 45 жителей. Также развернули полевой палаточный городок для людей, проживающих в доме, где произошел взрыв. Также городские власти организовали необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.

"Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратились. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также "Укрзализныця" предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых ", - сказал он.

Кроме того, мэр отметил, что спасатели будут работать круглосуточно и у них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома.

В тренде
Взрыв гнева: в Киеве группа мужчин с палками атаковала машину и избила водителя (видео)
Реклама

"Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей. Относительно дома, где произошел взрыв, – специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать. И главное – нам нужно установить причину взрыва ", – отметил Кличко.

Также Кличко пообщался с жильцами дома, где произошел взрыв. И заверил их, что полиция будет круглосуточно охранять периметр возле дома, чтобы не было случаев мародерства. Также Виталий Кличко призвал людей не пытаться без разрешения спасателей заходить в свои жилища.

Напомним, полиция рассматривает несколько версий взрыва. Среди возможных причин разрушения дома на Позняках рассматривается взрыв как газа, так и взрывного устройства.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев взрыв позняки Виталий Кличко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве
Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в КиевеПроисшествия
Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках
Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на ПознякахПроисшествия
В Киеве агрессивные подростки нападают на людей возле метро
В Киеве агрессивные подростки нападают на людей возле метроПроисшествия
Взрыв на Позняках в Киеве: спасатели нашли погибшего
Взрыв на Позняках в Киеве: спасатели нашли погибшегоПроисшествия
Пожар и убийство в центре Киева: полиция озвучила страшные подробности (фото и видео)
Пожар и убийство в центре Киева: полиция озвучила страшные подробности (фото и видео)Происшествия
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять