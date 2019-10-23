Взрыв гранаты и гибель людей в центре Киева: стали известны новые подробности

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В результате взрыва гранаты в центре Киева погибли бывший военный и охранник офисного здания, которые сидели на крыльце дома. Также пострадала девушка, которая выходила из кафе в соседнем здании. Ее госпитализировали.

Как сообщалось,один из погибших, 1966 года рождения, бывший морской пехотинец, который служил в АТО.

По словам очевидцев, двое мужчин сидели на ступеньках офисного центра на Пушкинской, 34, у одного из них в руках была граната, которая и взорвалась.

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Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, погибшие были знакомы между собой. Они общались возле офиса на улице Пушкинской, где прогремел взрыв. Есть свидетели, а также записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил и в них ни с кем конфликтов не было.

"Основной версией остается неосторожное обращение с гранатой. Мы провели осмотр места происшествия и офисного помещения, где обнаружили остатки алкогольных напитков. Также по месту жительства одного из погибших во время обыска мы обнаружили и изъяли запал от боевой гранаты", – добавил Андрей Крищенко.

Взрыв гранаты, который произошел на Пушкинской возле дома №34, выбил окно на цокольном этаже и повредил стекло в окне на первом. В здании находится офисный центр. На момент взрыва в нем не было сотрудников. О произошедшем они узнали из новостей или придя утром на работу.

Особых разрушений вследствие взрыва гранаты нет. Сейчас о нем и погибших людях напоминает лишь букет цветов с траурной лентой, оставленный кем-то на крыльце, и едва заметные пятна крови на исцарапанной плитке.

Напомним, гибель двух человек от взрыва полиция расследует как умышленное убийство по ст 115 УК Украины. Именно эта статья дает больше полномочий следователям.

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