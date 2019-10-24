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Взрыв гранаты в центре Киева попал на видео

24 октября, 01:36

Обнародовано видео с камеры наблюдения на углу Пушкинской и бульвара Шевченко

/ Фото: Сегодня

Директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко обнародовал видео с камеры наблюдения на углу Пушкинской и бульвара Шевченко, на котором виден взрыв гранаты на улице Пушкинской 22 октября.

"Эта молниеносная вспышка вдали на высветленном фрагменте в 22:40:05... и есть тем самым взрывом гранаты, который унес жизни двух человек", – написал он на своей страничке в Facebook.

Напомним, вечером 22 октября в Киеве на улице Пушкинской прогремел мощный взрыв. Погибли два человека.

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Друзья и побратимы погибшего военного Виктора Дегтярева с позывным "Сенсей" рассказали "Сегодня" новые подробности – почему он находился вечером на ступеньках здания на Пушкинской и какие события были в его жизни накануне трагического взрыва. По словам друзей "Сенсея", есть глубокие сомнения в том, что граната была взорвана намеренно.

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Фото: Вячеслав Николаенко, Facebook

Между тем, гибель двух человек в результате взрыва гранаты в центре Киева полиция будет расследовать как умышленное убийство. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Киев видео взрыв МВД граната Пушкинская

Источник: Сегодня

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