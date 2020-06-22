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Взрыв на Позняках: Кличко показал, куда переселили киевлян из аварийного дома (видео)

22 июня, 12:27

Наталья Руда Наталья Руда

В интернат на Харьковском шоссе уже переселили 56 жильцов дома, где произошел взрыв

Мэр Киева Виталий Кличко показал видео спасательных работ на столичных Позняках, где утром 21 июня произошел взрыв в жилой многоэтажке, а также интернат, куда переселили жильцов аварийного дома.

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На данный момент в разрушенном доме установили укрепляющие балки, чтобы дом не рухнул. Также специалисты обследуют соседние дома, чтобы определить, в каком они состоянии и безопасны ли для проживания.

"Я был на месте происшествия и днем, и вчера вечером. Хочу отметить, что город оказывает необходимую помощь всем пострадавшим жителям. В интернат на Харьковском шоссе уже переселили 56 жильцов дома, где произошел взрыв. Их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым", – рассказал мэр столицы на брифинге 22 июня.

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Отметим, что пострадавшим в результате взрыва в доме на Позняках выплатят компенсацию для приобретения аналогичного жилья.

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Напомним, взрыв в жилой многоэтажке, в результате которого погибли три человека, квалифицирован правоохранительными органами по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Подробнее о трагедии смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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Киев взрыв позняки Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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