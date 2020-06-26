Взрыв на Позняках: Кличко рассказал, из-за чего задержана выдача компенсаций

Для получения компенсации пострадавшим при взрыве дома на столичных Позняках сначала нужно восстановить документы. Об этом сообщил на брифинге 26 июня мэр Киева Виталий Кличко.

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Он уточнил, что сейчас город работает над оперативным восстановлением документов людям, чтобы они как можно быстрее получили денежные компенсации, которые уже выделены.

"Я вчера дважды встречался с пострадавшими жителями. Мы должны восстановить людям, прежде всего, паспорта для того, чтобы они смогли как можно быстрее получить материальную компенсацию. Эти средства мы уже выделили – от 50 до 100 000 гривен на семью. И готовы их выдать, но для этого необходимы документы", – сказал Кличко.

Также столичные власти приняли решение, вместе с фондом "Будущий Киев", предоставить дополнительную материальную помощь наличными. Эти деньги нужны людям для восстановления документов и на вещи первой необходимости. Они уже пишут заявления и получают деньги.

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"Относительно нового жилья – предоставить его пообещал президент Украины. И уже выдал 12 сертификатов на квартиры. Остальные 28 должны выдать в течение месяца. Городская власть решит вопрос с ремонтом квартир, которые получат пострадавшие жители", – подытожил мэр.

Напомним, взрыв в жилой многоэтажке на улице Саломеи Крушельницкой произошел 21 июня. В результате инцидента погибли пять человек. Основной версией трагедии полиция называет взрыв газовоздушной смеси.

Смотрите о ЧП в сюжете:

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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