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Взрыв на Позняках: Кличко рассказал, из-за чего задержана выдача компенсаций

26 июня, 15:55

Наталья Руда Наталья Руда

Людям сначала нужно восстановить документы

Для получения компенсации пострадавшим при взрыве дома на столичных Позняках сначала нужно восстановить документы. Об этом сообщил на брифинге 26 июня мэр Киева Виталий Кличко.

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Он уточнил, что сейчас город работает над оперативным восстановлением документов людям, чтобы они как можно быстрее получили денежные компенсации, которые уже выделены.

"Я вчера дважды встречался с пострадавшими жителями. Мы должны восстановить людям, прежде всего, паспорта для того, чтобы они смогли как можно быстрее получить материальную компенсацию. Эти средства мы уже выделили – от 50 до 100 000 гривен на семью. И готовы их выдать, но для этого необходимы документы", – сказал Кличко.

Также столичные власти приняли решение, вместе с фондом "Будущий Киев", предоставить дополнительную материальную помощь наличными. Эти деньги нужны людям для восстановления документов и на вещи первой необходимости. Они уже пишут заявления и получают деньги.

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"Относительно нового жилья – предоставить его пообещал президент Украины. И уже выдал 12 сертификатов на квартиры. Остальные 28 должны выдать в течение месяца. Городская власть решит вопрос с ремонтом квартир, которые получат пострадавшие жители", – подытожил мэр.

Напомним, взрыв в жилой многоэтажке на улице Саломеи Крушельницкой произошел 21 июня. В результате инцидента погибли пять человек. Основной версией трагедии полиция называет взрыв газовоздушной смеси.

Смотрите о ЧП в сюжете:

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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Киев взрыв компенсации позняки Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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