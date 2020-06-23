Взрыв на Позняках: под завалами нашли еще одного погибшего

В Киеве под завалами дома на улице Саломеи Крушельницкой спасатели нашли тело еще одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.

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Пятого погибшего вытащили из-под завалов в 3:30 23 июня. Пятой жертвой взрыва стал мужчина, 1976 года рождения. Его опознал сосед.

"Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 5 человек: двух женщин, 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин, 1991р.н., 1967 г.р., 1976 г.р.", – добавили спасатели.

Напомним, утром 21 июня в жилом массиве Позняки, который расположен в Дарницком районе столицы, взорвался газ в десятиэтажном доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами.

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В полиции сообщили, что взрыв в жилой многоэтажке, в результате которого погибли люди, квалифицирован правоохранительными органами по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Все подробности читайте в спецматериале на сайте "Сегодня": "Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках".

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