Взрыв на Позняках: ударной волной "раздуло" верхние этажи, а в земле появилась трещина

Взрыв в доме на улице Саломеи Крушельницкой в Киеве, прогремевший около 10 утра в воскресенье, 21 июня, был настолько мощным, что повреждены квартиры самых верхних этажей, а взрывная волна оставила трещину в земле. Об этом сайту "Сегодня" рассказала руководитель отдела коммуникации ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

"При первом осмотре места происшествия, по предварительным выводам, взрыв был, скорее всего, на шестом этаже. Что именно взорвалось, неизвестно. Расследуется как "взрыв неизвестного устройства". Что же касается мощности взрыва, то он был достаточно мощным, чтобы не просто уничтожить квартиры сверху и снизу, но и повредить соседние. То есть квартир на шестом и седьмом этажах фактически нет. Восьмой этаж без пола. Пятый и четвертый – провалены. Но, кроме того, пострадали квартиры на 9-м и 10-м этажах. Взрывной волной "раздуло" бетонные плиты этих квартир – вверх и наружу. И такие повреждения наблюдаются не только на этом стояке, но и на соседних", – отметила Светлана Водолага.

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По ее словам, мощности взрыва хватило, чтобы ударная волна ушла в землю.

"От дома, где произошел взрыв, и до соседнего в земле появилась трещина. То есть ударная волна была достаточно сильной. Какие коммуникации там пролегают, сейчас выясняется", – сказала Водолага.

Видео: YouTube Alexander Ovdiy

Она также отметила, что жители дома, которых опрашивали спасатели и полицейские, рассказали о якобы проводимых недавно газоустановочных работах.

"Люди говорят, что ходили газовщики, меняли счетчики. Но вот в этом доме, в этом подъезде или нет, пока не известно. Ждем ответа от соответствующих газовых служб, чтобы уточнить, где и когда меняли счетчики и вообще, какие работы проводились, чтобы понимать, насколько все было и остается опасным", – отметила Светлана Водолага.

На вопрос о спасательных работах она ответила: в связи с тем что есть опасность обрушения, спасатели предельно аккуратны и ждут заключения экспертов по строительству и архитектуре, насколько опасными являются повреждения и насколько безопасно проводить поисково-спасательные работы.

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Детальнее о ЧП читайте на сайте "Сегодня" в полном материале: "Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках".

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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