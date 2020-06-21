Взрыв на Позняках в Киеве: спасатели нашли погибшего

После взрыва в многоэтажном жилом доме на Позняках в Киеве спасатели нашли одного погибшего. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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По информации спасателей, инцидент произошел на ул. Соломии Крушельницкой. В результате взрыва обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами.

По состоянию на 11:00 эвакуирован 21 человек. Деблокированы три человека. Пока спасатели продолжают эвакуацию жильцов дома. На месте работают 75 спасателей, привлечены 15 единиц техники.

Также "Сегодня" публиковали видео первых минут после происшествия. На кадрах можно увидеть, как после мощного взрыва 10-этажный дом укрывают клубы дыма, а свидетели этого происшествия не могут сдержать эмоций.

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Напомним, ранее в Харькове в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого за медицинской помощью обратились пять человек.

Кроме того, в прошлом году в столице произошел взрыв в жилом доме на улице Гончара, 67, в Шевченковском районе. По предварительным данным, детонация произошла в шахте лифта одного из подъездов.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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