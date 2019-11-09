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Взрыв на Шулявском мосту: стали известны подробности

9 ноября, 18:02

Александр Марущак

По данным КГГА, в результате инцидента обошлось без пострадавших

Фото: КГГА

Фото: КГГА

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Взрыв на строительстве Шулявского путепровода, очевидцем которого стал журналист сайта "Сегодня", оказался звуком от лопнувшего колеса экскаватора.

"Изначально нам сообщили, что взорвался газовый баллон, но на месте уточнили, что громкий хлопок был от взорвавшегося колеса экскаватора. От взрыва никто из рабочих не пострадал", – заявил в комментарии сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Напомним, что накануне в районе строительства путепровода было обнаружено более сотни артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны, в том числе калибра 152 мм, а также пехотные мины и ручную гранату. На место происшествия прибыли саперы столичного управления ГСЧС, которые изъяли опасные находки, вывезли их на полигон и уничтожили.

Также стоит напомнить, что в Киевской городской госадминистрации сделали заявление о сроках строительства объекта, заверив, что работы идут в соответствии с графиком.

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Источник: Сегодня

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