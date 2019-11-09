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Взрыв на строительстве Шулявского моста: в КГГА назвали причину

9 ноября, 17:15

Александр Марущак

По данным мэрии, на строительстве взорвался газовый баллон

/ Фото: Алексей Филипов, Сегодня

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В Киевской городской государственной администрации назвали причину взрыва на строительстве Шулявского путепровода, очевидцем которого стал журналист сайта "Сегодня".

"На самом Шулявском мосту взорвался газовый баллон", – заявил Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

По его словам, инцидент произошел во время проведения строительных работ на мосту. Есть ли пострадавшие, а также конкретная причина взрыва, сейчас выясняется.

Напомним, что накануне в районе строительства путепровода было обнаружено более сотни артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны, в том числе калибра 152 мм, а также пехотные мины и ручную гранату. На место происшествия прибыли саперы столичного управления ГСЧС, которые изъяли опасные находки, вывезли их на полигон и уничтожили.

Также стоит напомнить, что в Киевской городской госадминистрации сделали заявление о сроках строительства объекта, заверив, что работы идут в соответствии с графиком.

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Киев взрыв шулявский путепровод шулявка шулявский мост газовый баллон

Источник: Сегодня

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