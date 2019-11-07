Взрыв на Житомирской трассе в Киеве: погиб 40-летний полицейский

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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Во время взрыва автомобиля Mercedes на Житомирской трассе в Киеве погиб полицейский. Эту информацию сайту "Сегодня" подтвердили в управлении полиции охраны города Киева.

"Да, погибшему полицейскому было 40 лет. Он киевлянин, сержант полиции. Служил в полиции управления охраны по физической безопасности в городе Киеве (это бывший "Титан"). У него довольно таки большой опыт работы, он уже 16 лет работал телохранителем. У нас проводится служебное расследование по факту гибели сотрудника во время выполнения им служебного задания. А расследованием этого преступления занимаются следователи ГУ НП Киева", – сообщили сайту "Сегодня" в управлении полиции охраны Киева.

Кого именно охранял погибший, нам отказались рассказать, ссылаясь на служебную информацию и тайну следствия.

Напомним, вечером 6 ноября на Житомирской трассе подорвали автомобиль Mercedes, в котором находился директор фармацевтической компании Игорь Сало. Сообщалось, что погиб охранник мужчины, а двое пассажиров автомобиля получили телесные повреждения. Также взрывом задело несколько соседних авто. При этом сообщалось, что взрывчатку на автомобиль бросил проезжавший мимо мотоциклист.

Смотрите подробности ЧП в сюжете:

Новости "Сегодня" также писали, что в Днепропетровской области взорвался автомобиль начальника полиции.

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