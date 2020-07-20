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Взрыв в кафе Киева: в полиции сообщили детали

20 июля, 21:50

Елена Вус Елена Вус

Взрывчаткой оказалась салютная установка

По факту взрыва в одном из кафе в Деснянском районе Киева начато криминальное производство. Также в полиции сообщили новые детали инцидента на улице Беломорской. Так, предварительно установлено, что в сумке взорвалась салютная установка.

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"На время проверки и работы специалистов взрывотехнической службы полицейские эвакуировали персонал кафе и посетителей заведений, прилегающих к месту происшествия. Предварительно установлено, что в сумке взорвалась салютная установка", - говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Собранные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Деснянского управления полиции начал криминальное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Полицейские устанавливают все обстоятельства этого события.

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Ранее в результате взрыва у выхода из станции метро "Шулявская" в Киеве пострадали четыре человека. Одного из них пришлось госпитализировать. По данным копов, больше всего пострадал 22-летний студент – именно он и попал в больницу. Что касается остальных пострадавших, то они самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи их отпустили домой.

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Киев взрыв сумка салют кафе

Источник: Сегодня

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