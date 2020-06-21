На месте взрыва в Киеве нашли еще одно тело: Аваков назвал версии случившегося

Под завалами на Крушельницкой обнаружили вторую жертву

На месте взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве обнаружено тело второго погибшего.

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Об этом после случившегося 21 июня сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, не уточнив никакие данные о жертвах. Также информацию о втором погибшем подтвердил киевский мэр Виталий Кличко. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Еще 21 человек эвакуирован, а трое деблокированы. Работы по дальнейшей эвакуации жителей дома продолжаются.

По словам Клименко, взрыв, скорее всего произошел на шестом этаже десятиэтажного дома.

Кроме того, решается вопрос об отселении жильцов, поскольку существует угроза обрушения всего здания целиком. А сотрудники Национальной полиции занялись вопросом правовой квалификации взрыва и продолжают выяснять причину взрыва.

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"Есть две версии рабочие. Одна – взрыв газа и следующая – взрывчатого средства. Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы. Понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва", – сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который приехал на место взрыва.

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Также прибыли мэр Виталий Кличко, секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, руководство киевской полиции и представители местных властей.

Напомним, что утром 21 июня в многоквартирном доме на ул. Саломеи Крушельницкой в Деснянском районе Киева произошел взрыв, в результате которого обрушились были разрушены с четвертого по седьмой этаж. На месте работают 420 человек личного состава полиции и спасателей, а также 60 единиц техники.

Больше о случившемся читайте в материале "Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках".

Видео: Anton Drobovych/Facebook

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Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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