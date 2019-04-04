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Взрыв в Киеве: появились данные о подрывнике авто офицера разведки

Сегодня, 12:26

На теле диверсанта есть несколько нестандартных татуировок

Фото: Ярослав Антоняк/Facebook
Фото: Ярослав Антоняк/Facebook.
Взрыв в Киеве: появились данные о подрывнике авто офицера разведки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5cc/07a/5ca5cc07aa5c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5cc/07a/5ca5cc07aa5c6.jpg Происшествия На теле диверсанта есть несколько нестандартных татуировок

Советник главы Службы безопасности Украины Ярослав Антоняк сообщил первые подробности о личности подрывника, который в ночь на 4 апреля взорвал автомобиль Chevrolet Evanda офицера украинской разведки в Голосеевском районе Киева. В частности, на теле диверсанта есть характерные татуировки.

"Интересный такой "сепарок" пробовал украинского разведчика взорвать. Тигр-ягуар, солнце-маори. Но бывают и неконтролируемые подрывы. И без рук остаются сами подрывники", – написал Антоняк, опубликовав фото татуировок.

Фото: Ярослав Антоняк/Facebook

По подрыву машины полиция расследует уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Наряду с этим, журналист Юрий Бутусов сообщил, что взрыв произошел в тот момент, когда диверсант пытался установить мину под машину. При этом, по его информации, диверсант является гражданином одной из стран Средней Азии.

Напомним, это не первое покушение на сотрудников спецслужб в Киеве. Так, 27 июня 2017 года на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес", погиб сотрудник ГУР Минобороны Максим Шаповал.

А 31 марта 2017 года в Центральном районе Мариуполя взорвался автомобиль, в результате погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.

31 октября глава СБУ Василий Грицак сообщил о задержании в Одессе подозреваемой в убийстве Хараберюша. Ею оказалась Юлия Просолова из Донецка. За свою работу она получила 15 тысяч долларов. Прокуратура Донецкой области квалифицировала это происшествие как теракт.

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Тег Киев, взрыв, татуировки, голосеевский район, диверсант, подрыв

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