Взрыв в Киеве: появились новые данные о людях под завалами

На столичных Позняках, где 21 июня утром произошел взрыв в жилой многоэтажке, продолжаются спасательные работы. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД), под завалами находятся двое мужчин.

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"В настоящее время судьба двух мужчин 1976 года рождения и 1967 года рождения остается неизвестной. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления людей", – говорится в сообщении.

Спасатели и коммунальщики укрепили межэтажные перекрытия с 1-го по 7-й этажи (установлены металлические распорки), а также провели разборку завала с 6-го по 5-й этаж, продолжается разборка завала на 4-м этаже.

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Также в МВД уточнили, что в результате взрыва погибли три человека – двое женщин 1943 и 1974 года рождения, а также молодой мужчина 1991 года рождения. Пять человек получили травмы, 45 человек переселены из аварийного дома.

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Напомним, взрыв в жилой многоэтажке, в результате которого погибли три человека, квалифицирован правоохранительными органами по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Подробнее о трагедии смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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