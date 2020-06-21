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Разрушенный взрывом дом в Киеве сняли с квадрокоптера: видео

21 июня, 12:36

Руслан Ровик Руслан Ровик

На кадрах ролика видно, что дом оказался "пробит" насквозь

После мощного взрыва в многоэтажке в Киеве на Позняках, где спасатели нашли тело погибшего, появились записи, сделанные на месте происшествия с помощью квадрокоптеров.

На роликах видны объемы разрушений, а также можно заметить, что ударная волна насквозь прошила многоэтажку – сквозь обваленные стены торцевой части здания можно увидеть дом, стоящий напротив.

Видео: YouTube Alexander Ovdiy

Видео: Киев Оперативный

Стоит добавить, что на место происшествия были стянуты все спасатели Киева, а также 18 единиц техники.

При этом, как заявил в комментарии сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации, существует угроза дальнейшего обрушения дома.

Напомним, что взрывом были разрушены несколько этажей 10-этажного дома на улице Соломии Крушельницкой – на этажах с четвертого по седьмой.

Видео: Киев Оперативный

Ранее мы сообщали о том, что спасатели деблокировали из-под завалов трех человек. Кроме того, по данным полиции, ведутся поиски еще троих жильцов, которые могли находиться в разрушенных квартирах.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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Киев взрыв взрыв газа позняки

Источник: Сегодня

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