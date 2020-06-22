Взрыв в Киеве: в МВД заявили о "необоснованной агрессии" некоторых жильцов

Антон Геращенко заявил, что люди "потеряли от горя контроль над собой"

Спасатели, ликвидирующие последствия взрыва в доме на столичных Позняках, столкнулись с "необоснованной агрессией" жильцов аварийной многоэтажки. Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел (МВД) Антон Геращенко.

Реклама

Он напомнил, что спасатели вручную разбирают завалы, под которыми находятся двое мужчин. Эти работы планируют закончить до вечера 22 июня. По словам замминистра, жильцы квартир, которые не задел взрыв, "потеряли от горя контроль над собой" и препятствовали работе спасателей.

"Сейчас несущий каркас держится только за счет специальных тросов, скрепляющих разошедшиеся в разные стороны плиты. Вчера, для того чтоб не допустить дальнейшего обрушения дома, спасателям пришлось провести эти тросы через квартиры, непосредственно не пострадавшие при взрыве, что вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Отметим, что пострадавшим в результате взрыва в доме на Позняказх выплатят компенсацию для приобретения аналогичного жилья.

Напомним, взрыв в жилой многоэтажке, в результате которого погибли три человека, квалифицирован правоохранительными органами по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Подробнее о трагедии смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама