Взрыв в Киеве: в Сети появилось видео перепалки жильцов аварийного дома с копами

Люди высказывали недовольство, что в их квартирах находятся спасатели

В Сети появилось видео перепалки жильцов квартир дома на столичных Позняках, в котором утром 21 июня произошел взрыв.

Отметим, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что спасатели, ликвидирующие последствия взрыва в доме на улице Крушельницкой, столкнулись с "необоснованной агрессией" жильцов аварийной многоэтажки. В частности, накануне спасатели проводили работы по предотвращению дальнейшего разрушения дома. Им понадобилось провести специальные тросы через квартиры, которые не были разрушены при взрыве. Это, по его словам, "вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой".

Читайте также: Взрыв на Позняках: жильцы разрушенного дома рассказали о причине ЧП

На опубликованных в столичных пабликах кадрах видно, как жильцы аварийного дома протестуют из-за того, что в их квартирах находятся спасатели.

"Cпециалисты проверяют квартиры на их безопасность и после всех проверок планируется запустить туда уже жильцов за вещами первой необходимости. Тем не менее, сами жильцы обеспокоены тем, что в их квартирах ходят посторонние люди и переживают, как бы их не ограбили, ведь доказать потом факт кражи будет сложно", – говорится в Telegram-канале KIEVMAP.

По всей вероятности, словесная перепалка жильцов дома и сотрудников полиции произошла накануне, 21 июня.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Видео: KIEVMAP

Напомним, в результате взрыва в жилом доме на Позняках погибли три человека. Два человека находятся под завалами.

Для решения жилищной проблемы жильцов аварийного дома, как писали новости "Сегодня", власти столицы готовы выделить 30 миллионов гривен.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться