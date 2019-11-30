Взрыв в отделении банка на Русановке: известно, какую сумму вынесли злоумышленники

Facebook Андрей Пышный

Из взорванного отделения "Ощадбанка" на Русановке в Киеве злоумышленники похитили 250 тыс. грн. Об этом сообщил председатель правления банка Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

"Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Взрыв прогремел в четыре утра. Меры безопасности усилили. Работаем с правоохранителями. Главное – без человеческих жертв. Ведь отделение расположено в жилом доме на первом этаже. Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещение практически полностью. Цена украденного – около 250 тысяч гривен. Цена разрушенного – миллионы. Еще считаем", - написал Пышный.

Он заявил, что "бандиты и нелюди запомповали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение".

По убеждению Пышного, злоумышленники заслуживают максимального наказания, предусмотренного законом.

Напомним, следственный отдел полиции начал уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества.

Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь. В результате инцидента никто из граждан не пострадал.

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