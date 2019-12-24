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Взрыв в "Волге" в Киеве: владелец авто получил срок и заплатит пострадавшим детям

24 декабря, 08:18

Мужчина получил пять лет тюрьмы и должен выплатить по 200 тысяч гривен каждому пострадавшему

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

Святошинский районный суд Киева огласил приговор владельцу автомобиля "Волга", в котором летом прошлого года четверо детей нашли боевую гранату. Граната сдетонировала и дети пострадали. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, мужчина признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и осужден к пяти годам лишения свободы.

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

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Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба в размере более 200 тысяч гривен каждому.

Напомним, что инцидент произошел на улице Чернобыльской 14 июня 2018 года. Группа детей нашла в припаркованном бесхозном автомобиле марки ГАЗ-24 "Волга" коробку, которая взорвалась при попытке ее открыть. В результате взрыва пострадали четверо детей в возрасте от пяти до 11 лет, двое из которых получили тяжелые телесные повреждения. Причиной взрыва стала боевая граната РГД-5, которую в коробку положил владелец автомобиля.

После шокирующего ЧП столичные власти озаботились проблемой бесхозных авто во дворах жилых домов.

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Киев взрыв граната

Источник: Сегодня

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