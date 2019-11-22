Взрыв в жилом доме в Киеве: стали известны новые детали

В полиции пока не называют никаких версий ЧП

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В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что продолжают выяснять подробности взрыва, который произошел в подъезде жилого дома на улице Олеся Гончара.

"Сотрудники взрыво-технической службы изъяли металлические остатки от взрывного устройства и отправили их на экспертизу. Пока неизвестно, что это было – граната или другое устройство. Сможем об этом сообщить после результатов проведенной экспертизы. Взрыв произошел в подъезде дома, есть повреждения на стенах – отлетела штукатурка в нескольких местах. На данный момент изымаются и просматриваются записи с камер видеонаблюдения. Оперативники их просматривают и после этого можно будет сказать, сколько там было людей в подъезде и выйти на злоумышленников", – пояснили сайту "Сегодня" в полиции Шевченковского района.

В полиции пока не называют никаких версий ЧП.

"Пока мы не можем озвучить версии. Начато уголовное производство по статье "Хулиганство", – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце в результате взрыва на улице Пушкинской двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.

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