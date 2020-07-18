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Взрыв возле метро в Киеве: пострадавшему провели операцию

18 июля, 12:50

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Мэр Кличко рассказал, как себя сейчас чувствует потерпевший студент

Молодого парня, который пострадал в результате взрыва возле станции метро "Шулявская" в Киеве, прооперировали, удалив осколки взрывчатки.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

"22-летнего студента, который вчера пострадал в результате взрыва у станции метро "Шулявская", прооперировали. Врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранителям", – пишет Кличко.

Градоначальник Киева уточнил, что потерпевший находится в отделении политравмы одной из столичных больниц в стабильном состоянии средней тяжести. При этом у него обнаружили "минимальное оглушение", которое со временем должно пройти.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства и расследуют совершенное преступление", – добавил Виталий Кличко.

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Напомним, инцидент произошел вечером 17 июля. Спикер МВД Артем Шевченко рассказал сайту "Сегодня" о свидетеле, который видел четверых подростков, один из которых бросил в урну рядом со станцией метро пакет, после чего случился взрыв.

Видео: Киев Оперативный

Изначально сообщалось, что в результате пострадал один прохожий – 22-летнего украинца госпитализировали с травмами и ожогами ног. Но позже стало известно, что пострадавших четверо.

По факту произошедшего Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство".

Все подробности в спецтеме Взрыв в Киеве на Шулявке

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метро взрыв шулявка Виталий Кличко шулявская Киевский метрополитен

Источник: Сегодня

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