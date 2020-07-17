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Взрыв возле "Шулявской": что известно о состоянии потерпевшего (видео)

17 июля, 22:38

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Мужчину также ранили осколки

В Киеве из-за взрыва неизвестного предмета в мусорной урне у входа на станцию метро "Шулявская" серьёзно пострадал прохожий.

Об этом сообщается в Facebook "dtp.kiev.info".

С травмами и ожогами ног он был госпитализирован.

Информацию подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

"Пострадал прохожий – 22-летний студент. Он получил множественные осколочные травмы ног. Госпитализирован в городскую больницу номер 17. Находится в тяжелом состоянии", – написал киевский градоначальник на своей странице в Facebook.

Взрыв возле метро Шулявская. Источник: dtp.kiev.ua

Мэр отметил, что при взрыве были повреждены окна станции метрополитена.

"Метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров", – добавил Кличко.

Полиция расследует взрыв возле метро "Шулявская". Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Также появились первые фото с места взрыва возле метро Киева. Автор фотографий поднимался на эскалаторе, когда услышал взрыв.

Все подробности в спецтеме Взрыв в Киеве на Шулявке

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Киев метро взрыв шулявская

Источник: Сегодня

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