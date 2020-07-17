Взрыв возле "Шулявской": как работает метро

Неизвестное устройство взорвалось в мусорнике у входа на станцию метро "Шулявская" в 20:08 в пятницу вечером.

Реклама

Об этом информирует киевский метрополитен в сообщении в Facebook.

"Одному прохожему, получивший травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, работающие на месте", – говорится в сообщении.

Реклама / Фото: КП "Киевский метрополитен"

В тренде В Киевской области ужесточают карантин: что запрещено

Сейчас метрополитен работает в обычном режиме.

Согласно сообщению, станция открыта для пассажиров.

Полиция расследует взрыв возле метро "Шулявская". Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено. Личность потерпевшего устанавливается.

Реклама

Также появились первые фото с места взрыва возле метро Киева. Автор фотографий поднимался на эскалаторе, когда услышал взрыв. Мол, если бы он поднялся на немного ранее, мог оказаться в зоне поражения взрывного устройства.

Видео: Киев Оперативный

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама