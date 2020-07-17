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Взрыв возле "Шулявской": как работает метро

17 июля, 22:17

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Взрыв повредил окна станции

Неизвестное устройство взорвалось в мусорнике у входа на станцию метро "Шулявская" в 20:08 в пятницу вечером.

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Об этом информирует киевский метрополитен в сообщении в Facebook.

"Одному прохожему, получивший травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, работающие на месте", – говорится в сообщении.

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/ Фото: КП "Киевский метрополитен"

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Сейчас метрополитен работает в обычном режиме.

Согласно сообщению, станция открыта для пассажиров.

Полиция расследует взрыв возле метро "Шулявская". Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено. Личность потерпевшего устанавливается.

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Также появились первые фото с места взрыва возле метро Киева. Автор фотографий поднимался на эскалаторе, когда услышал взрыв. Мол, если бы он поднялся на немного ранее, мог оказаться в зоне поражения взрывного устройства.

Видео: Киев Оперативный

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Киев метро взрыв станция мусорник шулявская

Источник: Сегодня

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