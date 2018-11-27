Взрывотехники ищут бомбу на железнодорожном и автовокзалах Киева

Сегодня, 14:49

В полицию поступило сообщение о минировании

Взрывотехники ищут бомбу на железнодорожном и автовокзалах Киева
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В полицию Киева поступило сообщение о минировании центрального вокзала. В связи с этим взрывотехники проводят проверку как центрального железнодорожного, так и автовокзала. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции столицы Оксана Блищик.

"Поступило сообщение о минировании центрального вокзала. Поэтому проверяем авто- и железнодорожный вокзалы", – сказала Блищик.

Она уточнила, что сообщение к правоохранителям поступило около 13:00.

В пресс-службе "Укрзализныци" добавили, что на данный момент задержки в движении пассажирских поездов нет, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Бланки заказов билетов, приобретенных через интернет, пассажиры могут распечатать на пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский в кассах №115, 116.

Как отметили в группе "Киев оперативный" на своей странице в Facebook, уже проводится эвакуация. Здание ж/д вокзала проверяют на наличие взрывчатки.

Видео: Вадим Манешин

Напомним, ранее сегодня, 27 ноября, поступило сообщение о минировании здания Хозяйственного суда Киева. Там также работали взрывотехники, бомбу не нашли. Проводилась эвакуация посетителей и работников суда, назад людей впустили в суд около 11:20.

В Киеве регулярно сообщали о ложных минированиях станций метрополитена, супермаркетов, судов и бизнес-центров. Так, 1 ноября в Киеве задержали пьяного "минера" Бессарабского рынка. Преступником оказался 26-летний ранее судимый мужчина, который не смог внятно рассказать, зачем "заминировал" рынок.
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