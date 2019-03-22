Взятка прокурору в пять тысяч долларов: в Киевской области задержали двух человек

Злоумышленники были пострадавшими в деле о мошенничестве

Прокуратура Киевской области.

Взятка прокурору в пять тысяч долларов: в Киевской области задержали двух человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4a9/946/5c94a9946f483.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4a9/946/5c94a9946f483.jpg 2019-03-22T11:28:00+02:00 Происшествия Злоумышленники были пострадавшими в деле о мошенничестве

В Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, мужчины пытались дать взятку за принятие мер по быстрому расследованию уголовного производства. Задержанные предложили прокурору взятку в несколько тысяч долларов. Также в дальнейшем предлагалось 20% от суммы, возвращенной им во время досудебного расследования по факту мошенничества, в деле о котором они являются потерпевшими.

Злоумышленников задержали при передаче прокурору части взятки в сумме тысячи долларов.

Задержанным готовится уведомление о подозрении в предоставлении взятки должностному лицу, которое занимает ответственное положение ( ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины) и избрание меры пресечения.

Ранее сообщалось, что начальник отдела инспекции государственного контроля объектов культурного наследия и археологического надзора Департамента охраны культурного наследия КГГА задержан на горячем – на получении взятки.

Также мы писали, что в Херсоне мама школьницы обвинила директора во взяточничестве. Последняя якобы требовала тысячи гривен за зачисление ребенка в учебное заведение. Директор под следствием и от работы отстранена. "Сегодня" узнали детали истории.

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