"Я тебя разорву": изнасилованная девушка рассказала о пережитом в Кагарлыке

Девушка, которуюизнасиловали в отделении полиции в Кагарлыке, рассказала, что ей пришлось пережить в участке. Жуткими воспоминаниями о "полицейских" пытках она поделилась в эфире телеканала "Украина".

Сначала копы пытались выбить из девушки признания по делу об ограблении магазина. Когда им это не удалось, полицейские перешли к "радикальным" методам.

"Завели меня на второй этаж, и там уже начали: "Давай, рассказывай про этот магазин". Говорю: "Я даже не знала, что ограбили или что". "Да что ты мне рассказываешь?! Ты что, врешь?!". Там полицейскому говорит: "Давай, противогаз неси". Двери открыты были. И там же их много сидело, по кабинетам: там тот, там тот – и все же слышали, и никто не выходил. Начал меня душить. Надевал мне противогаз и так зажимал его внизу. Потом стул мне дал, говорит: "Садись на стул". Потом я аж в штаны пописала – так испугалась. Разбил мне нос, кровь покапала", – вспоминает пострадавшая.

По словам девушки, ее избивали даже в туалете: в ход шли ноги и кулаки. После избиений ее приковали наручниками к батарее в коридоре.

"Там наставлял мне пистолет, говорит: "Сейчас колено прострелю!". Просила: "Только не убивайте!". Потом пришел Сергей с коньяком и курицей. Там они пили, пока я прикована была наручниками. Потом Сергей же давай ко мне… Я сижу, он подходит ко мне, что-то кулаками вот так начинает меня… "Ну, что, будешь сегодня моя? Я тебя сегодня разорву! Этот Сергей заставлял меня, ну, пить. Там немного было уже коньяка", – рассказала она.

Насиловали девушку копы уже в кабинете.

"В кабинете Коля сел за компьютером, а Сергей встал и говорит: "Давай, раздевайся!". Разделся, сел на диван белый, там белый же диван такой большой. Сел на тот диван: "Ты все будешь делать, что я сказал. А если не будешь делать, то будешь получать". Снял штаны и трусы свои. И насиловал", - поделилась ужасными воспоминаниями девушка.

Насиловали ее три-четыре часа.

"Он меня где-то часа три-четыре насиловал по-всякому – что хотел, то и делал. И бери так, и туда. "Ты что, я тебя сейчас научу! Ты что, не умеешь так делать?!". Я уже падала. Потом попросилась снова в туалет, и так второй раз не выдержала уже. "Все-все, малая, я тебя больше не буду трогать". Видит, что уже никакая", – добавила пострадавшая.

Ранее мы рассказывали, что на полицейских из Кагарлыка уже не раз жаловались из-за насилия.

Кроме того, недавно глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заверил, что круг подозреваемых в этом деле расширится.

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